Erfurt. Eine Fahrt durch das ganz frühmorgendliche Erfurt wirft Fragen auf. Wobei eine unbeantwortet bleiben muss.

Ich absolviere gerade ein Praktikum beim Bäcker. Okay, ich gebe es zu, bis in die warme Backstube habe ich es nicht geschafft. Doch das Aufstehen für so einen Job trainiere ich wirklich, denn mein Sohnemann schnuppert in das Bäckerleben hinein. Und das in Weimar.