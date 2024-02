Erfurt. Die Bahn investiert 110 Millionen Euro in die Erfurter ICE-City. Entstehen soll nicht weniger als die Ideenschmiede für die Zukunft der Eisenbahn.

Deutschlands Bahn-Chef Richard Lutz sparte am Donnerstag nicht mit großen Worten, als er in der Erfurter ICE-City die Pläne zum „DB Campus“ vorstellte: Die zentrale Schulungseinrichtung der Deutschen Bahn werde die „Mannschaftskabine“ des 200.000 Mitglieder starken Bahn-Teams, die „emotionale Heimat“ aller Eisenbahner und die „Ideenschmiede für die Zukunft der Eisenbahn in Deutschland.“