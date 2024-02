Erfurt. Rewe will seine Rolle als Platzhirsch am Anger festigen. In Kürze steht der Umbau des Marktes im Anger 1 an. Was auf die Kunden dabei zukommt.

Der moderne und preisgekrönte Supermarkt im Anger 7 soll Konkurrenz bekommen. Und das aus dem eigenen Haus. Denn ab April schließt der Rewe-Mark im Kellergeschoss des Anger 1 für einen umfassenden Umbau.