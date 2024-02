Erfurt. Bunte Tücher, Konfetti und Gelächter. Der integrative Kindergarten am Buchenberg freut sich über Fertigstellung eines großen Spielgerätes. Trotzdem grübeln die Kinder über einer Sache.

Kinderlachen schallt durch den Garten des AWO-Kindergartens am Gutenberg. Die Erzieher sorgen für einen geregelten Ablauf, der muntere Lärm reißt aber nicht ab. Das bunte Treiben hat seinen Grund: Endlich wird das langersehnte Spielgerüst eingeweiht. Das muss gefeiert werden. Kerstin Hermann, Leiterin der Einrichtung, blickt in die strahlenden Kinderaugen und fragt: „Seht ihr denn irgendwas, was sich heute im Garten geändert hat?“