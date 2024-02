Erfurt. Der Erfurter Oberbürgermeister wollte die Karnevalisten zum Narren halten. Kinderprinz Leopold vereitelte aber seinen Geheimplan.

Die Narren haben am Samstag in Erfurt die Macht ergriffen. Sie setzten 11.11 Uhr zum Rathaussturm an und eroberten wenige Minuten später den Rathausschlüssel, der den Zugang zum Machtzentrum der Landeshauptstadt ermöglicht.