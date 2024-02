Erfurt. Die Messe Erfurt verwandelt sich für drei Tage zum Riesenspielplatz für die ganze Familie. Eisenbahnen, Schiffe oder ganze Landschaften werden dort im Miniformat gezeigt.

Das Besucherinteresse an der „Modell leben - Die Thüringer Modellbaumesse“ ist auch am Samstag riesig. Bereits zu Messebeginn gegen 10 Uhr bildeten sich größere Schlangen am Einlass. Die zehnte Auflage der Messe bietet für die ganze Familie Spaß und unzählige Modelle im Aktion.