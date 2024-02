Eine der derzeit besten Fussballmannschaften der Welt, Real Madrid, landete am Mittag um 11.38 Uhr auf dem Flughafen Erfurt-Weimar. Aufgrund eines Streiks am Aiport Leipzig musste die Maschine mit den Weltstars in der Thüringer Landeshaupstadt landen. Am Dienstag findet in Leipzig das Champions League Achtelfinal-Hinspiel RB Leipzig gegen Real Madrid statt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm