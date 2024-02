Erfurt. Zwei Studenten, die schon im Süden der Stadt eine Gartenkneipe betreiben, wollen nun auch im Norden gastronomisch ein Zeichen setzen.

Noch steht auf dem großen Banner am Zaun des Union-Sportplatzes in der Riethstraße „Zum alten Pumpenhaus“. Der Name geht darauf zurück, dass hier einst Erfurts Kläranlage stand, in der es einiges zu pumpen gab. Später wurde es zur Sportlerkneipe umgenutzt. Im Zuge der Buga-Umgestaltung der Geraaue erlangte das Lokal eine strategische Bedeutung, von der ein Kneiper nur träumen kann. Die neu angelegten Wege brachten erholungssüchtiges Volk in Größenordnungen als mögliche Kundschaft. Aber der Wirt, nicht mehr ganz jung, hob die Goldnuggets nicht auf, die man ihm quasi vor die Tür gekippt hatte.