Erfurt. Nach den kurzen Winter kommen jetzt schon die ersten Frühblüher aus der Erde.

Die ersten Frühlingsboten sind in Erfurt schon zu sehen. Pünktlich, nachdem die Narren mit ihrem lauten Faschingstreiben den Winter vertrieben haben, recken die Krokusse am Rande der Gothaer Straße ihre Köpfchen gen Himmel. Denn ursprünglich war der Karneval ein heidnisches Volksfest, das nach dem Winter den Übergang zum Frühling markierte. Eine Theorie besagt, dass damit das Ende des Winters gefeiert und der Frühling begrüßt wurde. Aber auch die derzeit milden Temperaturen machen es den Frühblühern nicht schwer aus dem Winterschlaf zu erwachen. So können auch Winterlinge und Schneeglöckchen beobachtet werden.