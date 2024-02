Erfurt. Warum das Restaurant in Töttelstädt nicht nur eine gute Adresse für Erfurter Gourmets ist.

„Naja, eigentlich liegen wir am höchsten“, sagt Heike Plotzki und lacht. Die Wirtin im Gasthof am Obertor in Töttelstädt hat nicht nachgemessen, ist sich aber sicher, dass sie es locker mit der „Hohe Warte“ in Salomonsborn aufnehmen können. Aber egal. Das „Obertor“ gehört seit vielen Jahren zum kulinarischen Geheimtipp in und um Erfurt. Mit dem Zusatz: Anreise ohne Reservierung riskant bis aussichtslos. Längst hat sich die deftige, gut bürgerliche Küche in diesem Fachwerkhaus am Ortsausgang in Richtung Gotha/Bienstädt herumgesprochen. Es gibt Gäste, die kommen nur wegen der sensationellen Wildsuppe mit Pilzen.