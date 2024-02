Erfurt. Wer hat sich besonders um Kunst und Kultur verdient gemacht? Vorschläge für eine besondere Auszeichnung nimmt die Kulturdirektion entgegen.

Wer soll für sein erhebliches kulturelles oder künstlerisches Engagement in Erfurt ausgezeichnet werden? Die Landeshauptstadt verleiht alle drei Jahre den Kulturpreis der Stadt Erfurt an Kulturakteure, die sich damit in herausragender Weise verdient gemacht haben oder durch ihre innovativen Aktivitäten das kulturelle Angebot der Stadt bereichert haben. Sie ehrt mit einem Preisgeld von 5.000 Euro ihre herausragenden kulturellen Verdienste.