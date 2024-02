Erfurt. Daten- und Opferschutz werden eingehend geprüft, deshalb bleibt nach Aussage der Stadt derzeit offen, wann das brisante Gutachten zum Erfurter Theater freigegeben wird.

Bis es zur Veröffentlichung des Gutachtens der Berliner Kanzlei zur Erfurter Theater-Affäre kommt, wird noch unbestimmte Zeit ins Land gehen. Wann der Stadtratsbeschluss umgesetzt und das Papier veröffentlicht werden kann, sei taggenau nicht zu sagen, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Derzeit prüften die Juristen, was in welcher Form bekannt gemacht werden dürfe und was nicht. Dies gestalte sich aufwendig.