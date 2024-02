Erfurt. Um einen verhüllten Altar, einen Akkordeonspieler aus Litauen, 60.000 Holzbausteine und mehr geht es in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Kunst zur Passionszeit von Julia Ludwig in der Erfurter Michaeliskirche

Im Rahmen einer Vernissage wird am Samstag, 17. Februar, um 16 Uhr in der Michaeliskirche Erfurt erstmals eine monumentale Zeichnung der Berliner Künstlerin Julia Ludwig zu sehen sein. Am Donnerstag hieß es erst einmal aufbauen: Damit die Kohlezeichnung gezeigt werden kann, musste eine ausgeklügelte Holzkonstruktion vor dem Altar der Kirche errichtet werden. Julia Ludwig reiht sich mit ihrer Arbeit in eine Reihe renommierter Künstlerinnen und Künstler ein, die im Rahmen von „Kalymma“ - so der Name der Kunstaktion - in den Vorjahren in der Michaeliskirche ausgestellt haben: so z.B. Harald Reiner Gratz, Moritz Götze und Jost Heyder. Mit der Aktion greift der Evangelische Kirchenkreis Erfurt die Tradition des „Seh-Fastens“ in der Passionszeit auf. Der Altar wird verdeckt, bevor er zu Ostern - nach der Auferstehung Christi - wieder zu sehen sein wird. Zu sehen ist die Kunst von Julia Ludwig bis Gründonnerstag, 28. März (Mo bis Sa 11 bis 16 Uhr) in der Michaeliskirche.

Litauisches Castingtalent mit Bach und Akkordeon im Kontor

Das Akkordeon als Instrument und eine Castingshow als Bühne: Kein Widerspruch, sondern der Beginn einer Weltkarriere für den charismatischen Akkordeonisten Martynas Levickis. Mit Anfang 20 schafft der Musiker den Sprung auf die großen Bühnen der Welt, als er 2010 die Castingshow „Lithuania’s Got Talent“ gewinnt, in seinem Heimatland zum Superstar wird und so endgültig beweist, dass sowohl er als auch sein Instrument internationale Aufmerksamkeit verdienen. Seit dieser Zeit sieht er sich vor allem als Botschafter seines Instruments, mit dessen Klängen er seine Zuhörerinnen und Zuhörer verzaubert. Das bewies er bereits einmal bei den Thüringer Bachwochen. Nun kehrt Martynas Levickis mit einem besonderen Programm am Sonntag, 18. Februar, zurück ins Bachland Thüringen. Er gibt ab 18 Uhr ein Konzert im Kontor. Im Gepäck hat er nicht nur sein Akkordeon, sondern er spielt ein Programm voller Leidenschaft. „Autograph“ ist der Titel seines ersten Soloalbums, das im Frühjahr 2023 erschienen ist und in dem er Werke von Philip Glass, J.S. Bach, Franck Angelis sowie Eigenkompositionen von Litauischen Folk Songs kombiniert.

60.000 Holzbausteine für die kleinen Baumeister vom Roten Berg

„Wir sind die Bauarbeiter und bauen immer weiter auf die Schnelle mit der Kelle hier auf unserer Baustelle. Wir bauen hoch, wir bauen tief, immer gerade, niemals schief. Denn wir haben `ne Wasserwaage und `nen Meisterbrief.“ – Voller Begeisterung rufen die Sechs- bis Zwölfjährigen den Schlachtruf der „Holzbauwelt“, einem Projekt des Bibellesebundes, welches im Kinder- und Familienzentrum bärenstark gastiert. Die Einrichtung am Roten Berg bietet im Rahmen der Winterferien vom 14. bis 17. Februar mit der „Holzbauwelt“ den Kindern ein buntes Programm: Neben witzigen Theaterstücken, einer biblischen Geschichte, Liedern und Kleingruppenzeiten, die Raum geben über das Gehörte noch einmal nachzudenken, stellt das Highlight jeden Tages die Bauzeit dar. 60 000 Holzbausteine stehen den Heranwachsenden zur Verfügung, um ihre eigene Stadt zu erschaffen. Und dabei sind sie äußerst kreativ: Neben zahlreichen Türmen und Häusern entstehen unter anderem auch Straßen, eine Dönerbude, Rutsche, Fußgängerbrücke sowie ein Schiff, Friedhof, Hotel und Fernsehturm. Am letzten Tag werden die Bauwerke der kleinen Künstler den Eltern und allen Interessierten vorgestellt. Das große Einsturzspektakel bildet dann den krönenden Abschluss der „Holzbauwelt“: Alle Beteiligten dürfen die Miniaturgebäude nieder brechen. Anschließend werden alle Steine in einer gemeinsamen Aufräumaktion wieder in die Kisten verpackt und ins Auto verladen, um diese erneut als Baumaterial anderen kleinen und großen Baumeistern zur Verfügung zu stellen.

Baumeister bei bärenstark. © Magdalena Rodig | Magdalena Rodig

Musikalisches Unterrichtsprofil wird vorgestellt

Das Albert-Schweitzer-Gymnasium veranstaltet am Donnerstag, 22. Februar, einen Nachmittag zum (Musik-)Unterrichtsprofil „Chor- und Bläserklasse in Jg. 5 und 6“. Beginn ist um 17 Uhr zu der Informationsveranstaltung sowie einer Schnupperstunde.

Hausmeister Krause mit neuem Termin

Die für kommende Woche geplanten Termine von Tom Gerhardt mit seinem Bühnenprogramm „Hausmeister Krause“ in Leipzig, Erfurt und Chemnitz müssen aus produktionstechnischen Gründen in den April verschoben werden. Für Erfurt gibt es bereits einen neuen Termin: Samstag, 27. April. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Erfurter Landtag bietet öffentliche Führung an

Der Landtag ist ein offenes Haus, das alle zum Kennenlernen einlädt. Am Samstag, 17. Februar, um 10 Uhr bietet der Besucherdienst wieder eine öffentliche Führung an. Besucherinnen und Besucher erfahren spannende Hintergründe zur Geschichte des Landtags mit seinen drei Gebäuden, erhalten einen Einblick in die Parlamentsarbeit und nehmen auf den Sitzen der Abgeordneten und der Regierung im Plenarsaal Platz. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden und ist kostenfrei.

Kai Meyer mit „Die Bibliothek im Nebel“ bei Peterknecht

In seinem neuen Roman führt Bestseller-Autor Kai Meyer zurück in die Gassen der Bücherstadt Leipzig, in das verlorene Graphische Viertel und in ein Labyrinth aus Literatur und Schatten. Wer davon in einer Lesung mit dem Autor erfahren möchte, ist am Dienstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Peterknecht an der richtigen Adresse. Zum Inhalt: Sankt Petersburg, 1917. Der junge Bibliothekar Artur flieht vor den Schergen der Revolution, im Gepäck ein Manuskript, das ihn retten soll – und die Leben vieler anderer bedroht. Sein Ziel ist Leipzig, die Stadt der Bücher. Im legendären Graphischen Viertel will er seine große Liebe Mara wiedersehen, die dem Sohn eines reichen Verlegers versprochen ist. Cote d’Azur, 1928. Das Mädchen Liette findet auf dem Dachboden des Luxushotels Château Trois Grâces die vergessenen Reisekisten russischer Familien, die während der Revolution ermordet wurden. Darin entdeckt sie ein altes, mit einem Schloss gesichertes Buch....