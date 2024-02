Erfurt. Einst forderte er seinen Rücktritt. Jetzt empfiehlt der Erfurter FDP-Chef Thomas Kemmerich, den Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD) wiederzuwählen.

Bei der Oberbürgermeisterwahl am 26. Mai will die Erfurter FDP Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD) unterstützen. „Herr Bausewein und sein Team im Rathaus haben die Geschicke der Stadt gut in der Hand“, sagte am Freitag der FDP-Kreischef Thomas Kemmerich. Für die Wahlempfehlung erwarte er „keine Gegenleistung“.