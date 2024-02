Erfurt. Jörn Wollschlägers Schwiegermutter wird aus Erfurt abgeschoben - trotz ihrer 79 Jahre und Anzeichen von Demenz. Der Versuch einer Rekonstuktion.

Jörn Wollschläger (45) hat mit ruhiger Hand in seinem Leben viel erreicht. Er gehörte Anfang der 2000er Jahre zu den besten deutschen Biathleten. Seit 2019 lebt er mit seiner koreanischen Frau Naomi Kim und deren Familie — zwei Söhne und Kims Mutter — in Erfurt, hat die kulinarische internationale Vielfalt der Landeshauptstadt mit dem Restaurant „Wollkim“ am Domplatz bereichert.