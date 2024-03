Erfurt. Warum es bei Tesla leuchtet, wie das Erfurter Welterbe am besten erlebt werden kann und wie Besucher am günstigsten zu den nächsten Messe-Konzerten kommen.

Tesla kündigt Lichtshow in Erfurt an

Der Autohersteller Tesla hat für die Eröffnung seines Autohauses an der Weimarischen Straße in Erfurt eine Lichtshow angekündigt. Sie finde gegen Ende eines Familienfestes statt, mit dem Tesla die Eröffnung im früheren Mazda-Autohaus feiern will. Die Eröffnung werde am Samstag, 9. März, 9 bis 18 Uhr gefeiert. Neben Modellbesichtigungen und Testfahrten gebe es auch Mini-Teslas und eine Hüpfburg für Kinder.

Bald Anmeldeschluss für „Tag der Berufe“

Die Arbeitsagentur informiert, dass noch bis Sonntag, 10. März 2024, Anmeldungen für den „Tag der Berufe“ möglich sind. Unter www.tagderberufe.de kann man sich ganz einfach ein Angebot auswählen und sich online für den gewünschten Betriebsbesuch zum „Tag der Berufe“ anmelden. Am 14. März 2024 gehen dann bei 178 regionalen Unternehmen in Mittelthüringen die Werkstore auf, sodass Besucher*Innen und deren Begleitung hinter die Kulissen von rund 300 Ausbildungsberufen und Studienmöglichkeiten schauen können. Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse haben die Chance, Berufe in der Praxis zu entdecken und herauszufinden, welcher Beruf zu ihnen passt. Der Tag der Berufe ist eine einmalige Gelegenheit, praxisnah Ausbildungs- und Studienberufe kennenzulernen und Berufsluft zu schnuppern.

Expertenführung durch das Welterbe

Im Rahmen der Jüdisch-Israelischen Kulturtage Thüringen bietet die Erfurter Unesco-Beauftragte Maria Stürzebecher einen Rundgang zu den kürzlich in die Welterbeliste aufgenommenen Monumenten Alte Synagoge, Mikwe und Steinernes Haus an. Am Dienstag, dem 12. März 2024, um 16 Uhr besteht die Möglichkeit, in die Geschichte des jüdisch-mittelalterlichen Erbes der Landeshauptstadt einzutauchen. Eine Anmeldung zum Rundgang an welterbe@erfurt.de ist bis zum 11. März möglich. Treffpunkt ist an der Alten Synagoge, Waagegasse 8. Die Teilnahme an der Führung ist frei, um Spenden wird gebeten.

Kostenlos mit der Straßenbahn zur Messe

Für vier spannende Events auf der Erfurter Messe gilt die Eintrittskarte zugleich als Fahrkarte für die Evag. Sie gilt drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages für Stadtbahn, Bus und Bahn im Stadtgebiet Erfurt (Tarifzone 10). Wer nach der Show nicht gleich nach Hause möchte, kann das Angebot damit flexibel nutzen. Auf der Stadtbahn-Linie 2 werden Großzüge eingesetzt. Zum Ende der Veranstaltungen werden zusätzliche Bahnen bereitgestellt. Bei den Events handelt es sich um „The Australian Pink Floyd Show“ (7. März), Loreena McKennitt (8. März), den Chinesischen Nationalcircus (9. März) und Sascha Grammel (10. März). Die Evag weist darauf hin, dass alle Tickets für den Chinesischen Nationalcircus als ÖPNV-Ticket gelten, auch jene, auf denen der Aufdruck fehlt.

Mehr Nachrichten aus Erfurt: