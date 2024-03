Erfurt. Der Pianist Evan Shinners spielt vierzehn Tage lang kurzweilige Konzerte rund um das Werk Bachs. Das Ladengeschäft am Erfurter Anger hat dazu geöffnet.

In den vergangenen Tagen wurde der Laden eingerichtet und verschönert. Am Donnerstag öffnete der Bach-Store erneut seine Türen in bester Lage in der Erfurter Innenstadt am Anger 27. Der US-amerikanische Pianist Evan Shinners bietet vierzehn Tage lang kurzweilige Konzerte rund um das Werk Bachs an. Dies soll auch für die Thüringer Bachwochen 2024, die am 21. März beginnen, neugierig machen.

Bereits vor zwei Jahren war Shinners mit seinem „Bach Store“ am Erfurter Anger zu Gast. Das Ergebnis waren Konzerte zwischen Kaffeepause und Mittagessen. Klassik auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und Gespräche über Musik mit dem Künstler. Evan Shinners setzt nun in der Erfurter Innenstadt fort, was er zuvor in seiner Heimat begonnen hatte. 2018 hatte der Pianist in New York, im Herzen der gehetzten Geschäftswelt, einen leerstehenden Laden gemietet, um einen ganzen Monat lang Bach zu spielen. Er spielte mehrere Stunden täglich bei freiem Eintritt für ein Publikum aus Passanten und Neugierigen.