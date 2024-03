Erfurt. Hirschrufer, Holzkünstler und geschickte Reiter, die Freizeitmesse in Erfurt bot ein umfassendes Programm und lockte erneut viele Besucher an.

Mit über 30.000 Besucher zur 23. Reiten-Jagen-Fischen und 3. Forst³ auf dem Erfurter Messegelände konnten die Veranstalter an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen. Der Besucherrekord von 34.000 Besucherinnen und Besucher blieb jedoch ungebrochen.

Gelände ist vollständig mit Ausstellern ausgebucht

Das Messegelände war laut Mitteilung der Messe Erfurt komplett belegt. 222 Aussteller aus zwölf Ländern waren auf den Messen für Freizeit in der Natur sowie für Wald, Forst und Holz vertreten. Das Messedoppel bot eine Kombination aus Fachprogramm, Ausstellung, sportlichen Wettbewerben und Mitmach-Aktionen. Über 1700 ehrenamtliche Akteure sorgten für ein sehr vielfältiges Programm.

Reitsportfreunde kommen besonders auf ihre Kosten

An allen Messetagen wurde ein buntes Schauprogramm der Reiter sowohl in der Arena in Halle 3 als auch im Westernzelt geboten. Am Freitag und Samstag fanden unter dem Dach des Thuringia Western Turniers das EWU A-Turnier sowie am Sonntag das NCHA Cutting Turnier Highpoint Show statt. Zudem wurden der Jungzüchterwettbewerb, das Forum „Zucht und Sport“, der Arwit Piehler Jugend Cup sowie eine vom Thüringer Reit- und Fahrverband organisierte Hengstpräsentation durchgeführt.

Landesjagdverband stellt sich den Fragen der Besucher

In Halle 2 sorgten die Präsentation der Falken und der Jagdgebrauchshunde für viel Interesse. Der Landesjagdverbandes Thüringen e.V. stand mit einem großen Infostand allen Interessierten Rede und Antwort. Auch sportliches Bogenschießen sowie das sportliche und jagdliche Schießkino fanden regen Zuspruch bei den Messegästen. Nicht zu vergessen, ein Highlight der Messe: Die 18. Offene Thüringer Meisterschaft der Hirschrufer am Sonntag war wieder ein großer Besuchermagnet. Zehn Hirschrufer traten gegeneinander an, darunter der jüngste Teilnehmer mit gerade einmal elf Jahren. Sieger wurde wie 2023 Stephan Hüper.

Der Thüringenforst bot mit seinen Fachvorträgen und seinen Mitmachaktionen am Pflanzbecken sowie dem Kletterbaum, der bis unters acht Meter hohe Hallendach reichte, Fachleuten wie Endverbrauchern ein beeindruckendes Messeerlebnis.

Vielfältiges Angebot für Freunde des Angelns

In der Angelhalle 1 organisierten der Landesanglerverband Thüringen – Verband der Fischwaid und zum Schutz der Gewässer und Natur e.V. sowie der Verband für Angeln und Naturschutz in Thüringen e.V. zur Freude aller Angelinteressierten ein umfangreiches Programm. Sonntag standen die offenen Thüringer Meisterschaften im Zielwerfen mit der Fliegenrute sowie der Thüringer Messepokal im Turnierangelsport für Kinder und Jugendliche auf dem Programm.

Die nächste Reiten-Jagen-Fischen mit Forst³ findet vom 28. bis 30. März 2025 in der Messe Erfurt statt.

