Erfurt. Buchstaben auf Osterschmuck müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden, um ein Lösungswort zu ergeben. Es winken Preise.

Bunt geschmückte Ostereier verzieren den Bereich zwischen Angerkreuz und alten Angerbrunnen. Wer den Blick nach oben richtet, wird sie oberhalb der Stadtbahn entdecken. Auf neun Eiern ist jeweils ein großer Buchstabe angebracht. Zusammen ergeben sie ein Lösungswort.

„Wichtig ist, dass die Eier eine Vorder- und Rückseite haben. Wir wollten es hinsichtlich des zu findenden Lösungswortes nicht zu einfach gestalten“, freut sich Citymanagerin Patricia Stepputtis auf die nächste Aktion des Amtes für Wirtschaftsförderung. In der richtigen Reihenfolge ergeben diese neun Buchstaben ein Wort, das die Frage beantwortet: Was müssen Sie beim Ostereierverstecken unbedingt behalten?

Buchstaben sind in richtige Reihenfolge zu bringen

Am Gewinnspiel kann bis einschließlich Sonntag, 31. März, teilgenommen werden. Die Aufgabe lautet: Das gesuchte Wort in den Betreff schreiben und per E-Mail an citymanagerin@erfurt.de senden. Unter allen korrekten Einsendungen werden ein Bluetooth-Lautsprecher, eine Sofortbildkamera und ein Alexa Echo Dot verlost. Die Gewinner werden am 2. April per E-Mail benachrichtigt, wie die Stadtverwaltung informiert.

Händler und Gastronomen wünschten sich für die Erfurter Innenstadt Osterschmuck. Diesem Wunsch folgte das Citymanagement gemeinsam mit der Stadtbeleuchtung des Tiefbau- und Verkehrsamtes. Die 60 Zentimeter großen Ostereier, gefräst aus Dibond-Platten und mit Lochbohrungen versehen, wurden bereits 2021 im Christophoruswerk Erfurt von Menschen mit Beeinträchtigungen hergestellt.

Bemalt wurden die Eier im Anschluss von Kindern der Imago Kunstschule Erfurt. Diese waren zum Zeitpunkt der Entstehung zwischen 6 und 18 Jahren. „Zweimal haben wir diese Aktion bereits vollzogen. Das erste Jahr hing der Osterschmuck in der Marktstraße und im zweiten Jahr oberhalb der Langen Brücke. Ohne die Stadtbeleuchtung, die uns hier unterstützt, würde so etwas nicht möglich sein“, zeigt sich Patricia Stepputtis dankbar. In diesem Jahr wurden die Ostereier teilweise neugestaltet und die neun Buchstaben integriert.

