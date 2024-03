Erfurt. Eben war er noch da, im nächsten Moment verschwunden, Erfurts Wahrzeichen, der Mariendom. Das steckt dahinter.

Da staunten Nachtschwärmer auf dem Erfurter Domplatz nicht schlecht. Eben waren sie noch zu sehen, Erfurts Wahrzeichen Dom und Severikirche. Doch pünktlich um 20.30 Uhr verschwanden sie am Samstagabend von der Bildfläche. Hintergrund ist die Earth Hour. Auf der ganzen Welt schalten Städte für eine Stunde die Beleuchtung ihrer Sehenswürdigkeiten ab, um ein Zeichen für den Klimaschutz und gegen Ressourcenverschwendung zu setzen. Auch die Stadt Erfurt beteiligte sich an der Aktion und knipste das Licht am Domberg aus.

Die Earth Hour wurde von der Umweltorganisation „World Wildlife Fund“ bereits 2007 ins Leben gerufen, anfangs in der austalischen Metropole Sydney. Seitdem verbreitet sich die Aktion, die immer im März stattfindet, auf der ganzen Welt. Im letzten Jahr nahmen allein in Deutschland 579 Kommunen daran teil.

red/mst