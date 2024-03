Erfurt. Bernd das Brot hat viele Fans. Dass nun auch Patti Smith auf den grummeligen Zeitgenossen aufmerksam wurde, freut die Erfurter. Ob die Sängerin mal zu Besuch kommt?

Die „Godmother of Punk“ steht auf Bernd das Brot. Das hat die Sängerin Patti Smith kürzlich selbst auf ihren Instagram-Kanal verkündet. Das hat auch die Berliner Zeitung entdeckt und sich mit mehr als 20.000 anderen Fans über dieses heitere Zusammenspiel gefreut.

Bernd das Brot flimmert in Paris über den Bildschirm

Schaut man sich das Insta-Profil von Patti Smith an, sticht das Astronauten-Brot deutlich zwischen den künstlerischen Schwarzweiß-Fotos hervor. Die Ortsmarke Paris verrät, dass sich die US-Amerikanische Lyrikerin beim abendlichen Fernsehschauen in der Hauptstadt Frankreichs aufgehalten hat.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von This is Patti Smith (@thisispattismith) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die Kika-Sendung sorgt bei Patti Smith für Abendunterhaltung

In ihrem Text zu den Fotos, die den Monitor in einem Schlafzimmer zeigt, beschreibt sie die Bernd-das-Brot-Dauerschleife als ein ihr, zumindest kurzzeitig, liebgewonnenes Abendritual. Sinngemäß übersetzt schreibt sie, dass man das „chronisch depressive Laib Brot“ im Nachtprogramm des Kika unbedingt einmal gesehen haben sollte.

Unter den Kommentatoren ihres Posts ist auch der Erfinder des ikonischen Brotes, Thomas Krappweis, der sich freut, dass sein Bernd bei Patti Smith gut ankommt. Schließlich steht die Rockmusikerin und Malern in ihrem Schaffen eher für Werke mit philosophischen und sehr nachdenklichen Bezügen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Fans hoffen auf einen Erfurt-Besuch der Sängerin

Von einigen Fans wurde sie laut Berliner Zeitung bereits nach Erfurt eingeladen, um Bernd das Brot – naja, sagen wir das an dieser Stelle mal – persönlich zu treffen. Denn er hat ja nicht nur durch den Kika seine Heimat in der Thüringer Landeshauptstadt, sondern stünde für Rendezvous und Fotos am Fischmarkt bereit.

Die Dauerschleife mit diversen Clips mit Bernd dem Brot läuft täglich als Sendepause zwischen 21 Uhr und 6 Uhr im Kinderkanal.

Mehr Nachrichten aus Erfurt: