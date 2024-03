Erfurt. Ruth und Bernd Ellinger aus begehen ihre Eiserne Hochzeit. Wie die Jubilare auf eine lange gemeinsame Zeit zurückschauen.

Am 28. März 1959 haben Ruth und Bernd Ellinger standesamtlich geheiratet und sich einen Tag später kirchlich trauen lassen. Hochzeit war damals in Werningshausen. Von dort stammt Ruth, Bernd hingegen aus Riethnordhausen.

Eine schöne Zeit immer im Kreis der Familie

Sage und schreibe 65 Jahre sind seither ins Land gegangen und sie können das seltene Fest ihrer Eisernen Hochzeit feiern. Nie und nimmer hätten sie an so viele gemeinsame Jahre gedacht. Die Zeit sei einfach so vergangen. Eine schöne gemeinsame Zeit: Die Eheleute haben drei Kinder groß gezogen und haben inzwischen vier Enkel und vier Urenkel.

Nun freuen sie sich darauf, an ihrem Ehrentag hier in Gispersleben in Familie sowie mit Freunden und Bekannten diesen besonderen Tag feiern zu können. Die Ellingers wohnen seit 30 Jahren hier in Gispersleben. Sie sind die ältesten in ihrer Straße. Sie gestalten sich ihren Alltag nach wie vor selbst und ohne fremde Hilfe in ihrem schönen Zuhause. Im Mai und im August gibt es für die Eheleute noch weitere Gründe zum Feiern, beide werden 85 Jahre.

Hoffnung auf weitere gemeinsame Jahre in Zweisamkeit

Ihr größter Wunsch: Alles möge noch ganz lange so bleiben, wie es ist. Ihre gemeinsam gestalteten Tagesabläufe, ihre Freude am gemeinsamen Leben und die Möglichkeit in jeder Situation füreinander da zu sein. Dafür drücken die Angehörigen und Freunde aus Gispersleben die Daumen und wünschen Ruth und Bernd Ellinger vor allen Dingen Gesundheit und ein schönes Familienfest an ihrem Ehrentag.

