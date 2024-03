Erfurt. Das Osterfest steht an und die Stadtwerke geben einen wichtigen Hinweis für die Feiertage.

Pause für die Müllautos und deren Besatzung über die Osterzeit. So werden wegen der Feiertage neben dem Wochenende auch am Karfreitag, 29. März, und am Ostermontag, 1. April, keine Entsorgungsfahrzeuge durch die Stadt fahren. Dementsprechend sollen die Mülltonnen von Gelb bis Blau nicht bereitgestellt werden.

Schon kommende Woche wieder Entsorgung nach Plan

So verschieben sich die Entsorgungstermine im Entsorgungsgebiet der SWE Stadtwirtschaft. Die SWE Stadtwirtschaft bittet, ab Dienstag regulär ihre Tonnen herauszustellen, die dann anteilig geleert werden. Zusätzlich werden am Dienstag, dem 2. April, die Freitagsgefäße geleert und mit der Leerung der Montagsgefäße begonnen. Am Mittwoch werden die übrig gebliebenen Montagsgefäße und restliche Dienstagsgefäße geleert. Dies wird fortgeführt bis zum Freitag. Dann soll alles nach üblichem Plan laufen. Die Bereitstellung der Abfallbehälter sollte frühestens am Vortag ab 17 Uhr erfolgen. Die Abfallbehälter werden spätestens am Folgetag geleert und müssen solange bereitgestellt bleiben.

Informationen für Verzögerungen im Entsorgungsplan gibt es über den Kundendienst der SWE Stadtwirtschaft GmbH unter 0361 564–3456.

