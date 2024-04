Erfurt. Das Szene-Lokal am Talknoten macht dicht. Michael Keller hat mit den Betreibern über die Hintergründe gesprochen und wird die Kneipe vermissen.

Nun isses passiert. Wieder eine weniger. Eine Erfurter Szenekneipe. Die Johannesklause hat zum letzten Mal „Mäxchens Teufelsfleisch“ oder den Spezialsalatteller und die dazu passenden Getränke serviert. Der Ansturm war unglaublich. So als wollten sich die Stammgäste versichern, dass das eigentlich nur ein Irrtum sein kann. Ist es aber nicht. Leider. Norbert und Max haben auf die innere Stimme gehört. Und wohl auch auf die des Hausarztes. Wenn die Gesundheit nicht mitspielt, gibt es wichtigere Dinge als Arbeit.

Kneipe hat sich über die Jahre als Journalisten-Treffpunkt etabliert

Bisschen Wehmut schleicht sich ein. So wie immer, wenn etwas Liebgewonnenes, etwas, das schon immer da war, plötzlich fehlt. Und eine Lücke hinterlässt. Und man erinnert sich, dass die Johannesklause in den 90er-Jahren die einzige Kneipe in Erfurt war, die den Gästen die Zeitung vom nächsten Tag anbieten konnte. Klarer Fall, wenn sich allabendlich die hiesige Journaille zum Feierabendbier am Talknoten traf und einen Packen druckfrische Thüringer Gazetten aus dem Hochhaus am Ring mitbrachte.

Was bleibt — eine schöne Erinnerung. Alles Gute, ihr Beiden. Und Danke.

Michael Keller © Marco Schmidt | Marco Schmidt

Mehr Nachrichten aus Erfurt: