Erfurt. Aufgezickte Autos zum Bestaunen und ein Kinderzeichen-Wettbewerb. Es gibt ein paar Dinge zum Vormerken.

Erfurts Tuner-Szene legt den ersten Gang ein und startet in die neue Saison! Am Sonntag nach Ostern, 7. April, lädt „The Headquarter“ zum Season Opening ein. Von 12 bis 19 Uhr können sich auf dem Gelände am T.E.C. Erfurt stolze Steuermänner und -frauen heißer Schlitten hier mitten im Frühling ebenso einfinden wie Neugierige. Beim Schaulaufen, Shopping und Unterhaltung für Tuning-Fans und alle, die sich für das Thema interessieren, locken neben den Haupt-Akteuren auf vier Rädern viele unterhaltsame Aktionen, die DJ Lennox moderieren wird. Neu ist der Radwechsel in Bestzeit, für den es natürlich auch wieder eine Urkunde oder gar einen Pokal gibt. Das gilt auch für die weiteren Wettbewerbe, wie die DB-Contests, die eine Innen- und Außenmessung des Motorsounds vorsehen, oder den Show & Shine Contest, bei dem eine dreiköpfige Jury das Fahrzeug vor allem nach optischen Kriterien bewertet. Sportliche sind gefragt beim beliebten CarLimbo unter einer eigens dafür gebauten „Limbostange“ - das tiefste Auto gewinnt.

Die Kunst in der Predigerkirche und dem Kloster

Das Ortskuratorium Erfurt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz lädt am Samstag, dem 27. April um 15 Uhr zu einer Führung in die Predigerkirche, Predigerstraße 4 in 99084 Erfurt ein. Küster Andreas Benedikt erläutert anschaulich die Kunstschätze der Predigerkirche und des Predigerklosters. Eine Auswahl der erhaltenen Kunstwerke aus mehreren Jahrhunderten, die im Regelfall die Innenräume erfüllten, wird ikonografisch und kunsthistorisch erläutert. Dazu gehören beispielsweise historische Grabsteine, Figuren, Gemälde, der Hochaltar – ein mehrteiliger Wandelaltar – und als Besonderheit das eichene Chorgestühl von 1280.

Bilder und Wünsche für den Frieden

Die „Offene Arbeit“ lädt ein zum Malwettbewerb. „Wir suchen deine Ideen für eine friedlichere Welt! Was braucht es dafür? Wie kann man Frieden beginnen oder schaffen?“, schreibt der Verein. Mitmachen können alle Kinder ab 5 Jahren. Größe: max. DIN A 3. Als Angaben auf der Rückseite des Bildes sind erbeten: Name, Alter, Kontaktadresse Erziehungsberechtigte*, optional: Aussage des Kindes zum Bild. Für alle Künstler*innen gibt es eine kleine Überraschung als Dankeschön, für die ersten fünf Bilder die ankommen, gebe es einen kleinen Preis! Abgabe ist bis zum 26. April 2024 in der Offenen Arbeit / in den Briefkasten in der Allerheiligenstr.9 oder per Mail an lisa.weise@ekmd.de

