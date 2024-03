Am Donnerstagabend (28.03.2024) bemerkten Anwohner der Tschaikowskistraße in Erfurt eine Katze, die sehr dünn aussah und schon seit den Mittagsstunden miauend im Innenhof saß. Die Katze wurde von Beamten des Inspektionsdienstes Erfurt Süd aufgenommen und durch die Feuerwehr an das Erfurter Tierheim übergeben.Die Polizei bittet die Eigentümer der Katze oder Personen, die Angaben zum Tier machen können, sich an das Tierheim Erfurt zu wenden. © Polizei Erfurt | Polizei Erfurt