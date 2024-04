Erfurt. Holiday on Ice gastierte in der Erfurter Messehalle. In sechs Shows lassen sich 14.000 Gäste von den Künsten der Eiskunstläufer überzeugen.

Holiday on Ice begeistert in der Erfurter Messehalle. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer

In sechs Shows lassen sich 14.000 Gäste von den Künsten der Eiskunstläufer überzeugen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer

„No Limits“ entführt die Zuschauer in eine digitale Spielwelt, in der die Hauptdarsteller verschiedene Level schaffen müssen, um den Goldstatus zu erreichen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer