Erfurt. Zu Kaffee und Kuchen gab es am Wochenende ein kleines Konzert mit dem Erfurter Sänger. Der hat am 9. April allen Grund zum Feiern.

Die Sonne lockt auch die Straßenmusiker in Erfurt wieder ins Freie. Ein ganz besonderer Künstler war am Samstag nahe der Krämerbrücke am Café Nilo anzutreffen. Ein Ständchen indes hat er heute selbst verdient.

Auf der Mauer nahe der Krämerbrücke und der Sandmann-Bank gab der Erfurter Künstler Clueso ein spontanes und kurzes Konzert. Unter anderem ließ er zur Gitarrenbegleitung seinen Titel „Chicago“ hören. Am 9. April gibt es sicherlich für den Erfurter das eine oder andere Ständchen: Clueso alias Thomas Hübner feiert am Dienstag seinen 44. Geburtstag.

Ein spontaner Auftritt in der Erfurter Innenstadt, der manchen Touristen sich verwundert die Augen reiben ließ. Für die Erfurter hingegen ist es an sich keine Seltenheit, „ihren“ Clueso in den Erfurter Gassen und auf Plätzen zu erleben. Beispielsweise dann, wenn er mit anderen Straßenkünstlern gemeinsam musiziert oder mit einemn Spontan-Auftritt zur Fete de la Musique zu erleben ist.

Und wer Clueso einmal bei einem seiner furiosen Konzerte erleben will, der kann sich noch eine der wenigen Restkarten für den Domplatz organisieren, wo er am 6. Juli 2024 sicherlich wieder mit vielen Gästen auftreten wird. Schnelligkeit zählt, denn das Konzert ist fast ausverkauft.