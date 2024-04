Erfurt. Mit leichter Verzögerung knallte kurz nach 11 Uhr im Luisenpark die Startklappe. Aktuell ist Zieleinlauf des vergnügliches Rennen.

Gegen 12.30 Uhr trafen die schnellsten Enten ein in Höhe der Erfurter Krämerbrücke. Eine kleine Gruppe hatte sich vom großen Starterfeld gelöst. Die schnellste blieb dann unglücklich zehn Meter vor dem Ziel auf der Seite liegen. Aktuell warten die Zuschauer auf die Verkündung der Siegernummern.

3000, teils aufwendig verzierte Enten, wurden kurz nach 11 Uhr am Samstag im Erfurter Luisenpark zu Wasser gelassen. Etwa zwei Stunden, so vorsichtige Schätzungen, werden sie benötigen bis zum Zieleinlauf auf Höhe der Krämerbrücke.

Vor dem Rennen hatten sich lange Warteschlangen gebildet, doch alle Enten konnten pünktlich ihre Rennposition in einem großen Sack an einer Brücke im Luisenpark einnehmen. Manche Träne floss dabei, wenn es sich dabei um besonders kunstvoll gestaltete Plastiktiere handelte. Aufgrund des niedrigen Wasserstandes konnten dieses Jahr nur halb so viele Tiere ins Wasser gelassen werden, wie zum letzten Rennen, das hier 2019 über die Bühne gegangen war.

Lucy und Denise haben nicht nur Enten ins Rennen geschickt, sondern auch das richtige Entenfutter für sich in Keksform dabei. © Funke Medien Thüringen | Frank Karmeyer

Eine Neuerung in diesem Jahr

Neu ist in diesem Jahr: Im Hof der Gaststätte Hans im Glück wird nach dem Rennen ein Entenbad alle Rennenten aufnehmen. Hier können Teilnehmer ihre Tiere dann abholen - ganz unabhängig vom erreichten Platz beim Zieleinlauf.

Auf den Besitzer der schnellsten Rennente wartet ein Reisegutschein für einen Aufenthalt in Dresden.

