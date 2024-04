Erfurt. Was ist beim Arbeitsgerichtsprozess der ehemaligen Gleichstellungsbeauftragten herausgekommen? Und wie groß wird der neue Super-Radweg? Wir haben die Gesprächsthemen der Woche kurz und knapp zusammengefasst.

Montag: Betrugsversuche bei Wohnungsbaugenossenschaft

Die Erfurter Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Einheit“ geht ab jetzt noch intensiver gegen Betrugsmaschen vor. In Zusammenarbeit mit der Thüringer Polizei soll mit einem Flyer für mehr Aufklärung gesorgt werden. Dass einige Bewohner drauf und dran waren, selbst übers Ohr gehauen zu werden, erfuhr die Genossenschaft nur durch Zufall.

Dienstag: Kaum Durchkommen im Notfall

Das Fahrzeug rangiert bei einer Feuerwehr-Befahrung am 8. April. Nicht alle Autofahrer halten sich an die strengen Vorgaben zur Freihaltung der Straßen. © Funke Medien Thüringen | Anja Derowski

In brenzligen Situationen muss die Feuerwehr schnell und effizient an betroffene Stellen kommen. In manchen Fällen sind Straßen unzulässigerweise allerdings so zugeparkt, dass ein Feuerwehrauto kaum durchkommt. Die Parksituation sorgt immer wieder für heiße Debatten, wie bei der Befahrung in der Erfurter Nelkenstraße.

Mittwoch: Neues Zuhause für Erfurter Tauben

Noch ist der Blechcontainer leer. Hier plant die Stadt eine ungewöhnliche Idee. © Erfurter Tauben | Birte Schwarz

Ein Containerhäuschen mit ungewöhnlichem Zweck steht jetzt am Erfurter Löbderwallgraben. Er stellt das vorläufige Ergebnis einer jahrelangen Debatte zum Taubenproblem im Stadtrat dar. Wie viele Tiere hier bald einziehen und was „betreutes Brüten“ bedeutet, hat die Redaktion in Erfahrung gebracht.

Donnerstag: Planung für Super-Radweg bekannt

Die Nordhäuser Straße steht unter dem Stern großer baulicher Veränderungen. Diese betreffen vor allem die Fahrradfahrer. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Die Sanierung des nördlichen Teils der Erfurter Nordhäuser Straße soll kommendes Jahr im April losgehen. Vor allem Radfahrer können sich über eine besondere geplante Neuerung freuen, denn der neue „Super-Radweg“ wird wohl seinem Namen alle Ehre machen.

Freitag: Gerichtsverfahren im Fall Witzmann

Beim Arbeitsgerichtsprozess am Freitag, dem 12. April, ging es um eine mögliche Rückkehr der ehemaligen Gleichstellungsbeauftragten Mary-Ellen Witzmann. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Im Fall Mary-Ellen Witzmann sollte nun bei einem Gerichtstermin am Arbeitsgericht entschieden werden, ob die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt nach ihrer fristlosen Entlassung in ihre Position zurückkehren darf. Eine Entscheidung blieb allerdings noch aus.