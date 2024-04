Im neuen Programm von "Cavalluna - Land der Tausend Träume" werden die Zuschauer in eine unglaubliche Welt auf dem asiatischen Kontinent entführt. Kombiniert mit wunderschönen Pferden, höchster Reitkunst, überwältigenden Schaubildern und gefühlvolle Musik. Die neue Show erzählt eine abenteuerliche Geschichte: Yuen, die mit seltenen blauen Augen geboren wurde – ein Zeichen besonderen Talents – wird aufgrund einer Weissagung vom bösen königlichen Berater Merl und seinen Schergen verfolgt. Auf der Flucht erfährt sie vom fernen Land der Tausend Träume, in dem jeder sich selbst verwirklichen und seine Begabungen frei ausleben kann. Am Wochenende begeisterte Cavalluna knapp 13.000 Besucher in vier Shows.