Erfurt. Nachwuchssorgen ganz eigener Art beobachten Mitarbeiter der Landesbehörde in der Beethovenstraße.

Zumindest symbolisch dürfte es keinen besseren Ort in Thüringen geben, auch wenn das Gebäude des Umweltministeriums in der Erfurter Beethovenstraße keinen Turm hat: In einem ehemaligen Lüftungsschacht unterm Dach hat sich ein Turmfalkenpaar eingenistet. Vier Wochen, so erwarten die Ministeriumsexperten, wird das Weibchen dort über ihren vier Eiern brüten, versorgt vom Männchen. Weitere zwei Monate nach dem Schlüpfen der Jungen durchstreifen beide Eltern die Gegen auf der Suche nach Mäusen, Kleinvögeln, Eidechsen und anderer Beute.

Nach Ministeriumsangaben leben in Thüringen zwischen 2700 und 3500 Turmfalkenpaare. Die mit Abstand häufigste Falkenart in diesen Breiten gilt als nicht gefährdet. Der Schacht unterm Dach des Umweltministeriums scheint beliebt unter den gefiederten Jägern. Nicht zum ersten Mal nutzen Turmfalken ihn als Nistplatz. Die Behörde ist entsprechend vorbereitet. Auf ihrer Internetseite veröffentlicht sie ab jetzt regelmäßig Fotos vom Familienglück unterm Dach.

red