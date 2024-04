Erfurt. Was wären die Filme aus dem Hause Disney ohne Musik? Deren Zauberkraft kann man in Erfurt testen.

Stars aus den Disney-Comics und -Filmen haben seit Generationen die Herzen der Menschen erobert. Nun stürmen sie auch nur virtuell aber mit viel Musik die Bühnen und sind auch in Erfurt zu erleben.

Ab dem 5. Mai 2025 tourt

durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Unter dem Motto „Follow Your Dreams” darf sich auch das Publikum in Erfurter Messehalle am 18. Mai kommenden Jahres bereits zum siebten Mal auf eine spannende Reise durch die größten Disney Highlights freuen.

Special Effects und multimediale Darbietung der Filmszenen

Lustige Abenteuer, bewegende Momente und große Emotionen begleitet von faszinierenden Special Effects und einer multimedialen Darbietung der Filmszenen – so soll das Publikum zum Träumen eingeladen werden. Die musikalische Darbietung vom Hollywood-Sound-Orchestra und Solistinnen und Solisten führt durch die Tiefen des Ozeans, in den Dschungel, vorbei an gigantischen Schlössern, hinein in eine Welt, in der Träume Wirklichkeit werden.

Karten beim Ticketshop-Thueringen und im Pressehaus Meyfartstraße 19.

