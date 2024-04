Erfurt. Zuerst war die grüne Gartenfolie nur in Erfurt zu sehen. Doch nun trendet das Plakatmotiv auch in anderen Kommunen.

Plakate überall in Erfurt kündigen die Kommunalwahl am 26. Mai an, bei der der Oberbürgermeister und der Stadtrat neu gewählt werden. Besondere Aufmerksamkeit erregen 21 Großaufsteller, die auf Grünflächen stehen und nichts weiter zeigen als grüne Gartenfolie. So ungewöhnlich die Aufsteller sind, macht die Wahlkampf-Mode aus der Landeshauptstadt nun Schule: Längst werden die Plakate auch jenseits der Stadtgrenze gezeigt. Zwei Exemplare wurden kürzlich zum Beispiel auf einem Grünstreifen der Straße „Am Feuerwehrhaus“ in Hopfgarten entdeckt.

hw