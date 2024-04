Erfurt. Bis zum 19. Juni können Vorschläge für den Ehrenamtspreis für junge Menschen abgegeben werden. Hier sind die Bedingungen:

Auch für 2024 schreibt der Stadtjugendring mit freundlicher Unterstützung der Sparkassenstiftung Erfurt einen „Preis für junges Engagement in Erfurt“ aus.

„Bis zu den Sommerferien sammelt der Stadtjugendring Vorschläge für mögliche Preisträger“, sagt Konstantin Fuchs, der Geschäftsführer des Stadtjugendrings. „Es können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen vorgeschlagen werden.“ Wichtig sei nur, dass die Engagierten zwischen 14 und 27 Jahren alt sind und sich seit mindestens zwei Jahren regelmäßig für eine gute Sache einbringen.

„Wir wollen zeigen, dass auch junge Menschen Ehrenämter ausfüllen und so einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten“, so Konstantin Fuchs. „Unser Ziel ist es dabei, auch die Bandbreite des Engagements zu zeigen. Wir wissen, dass es in Erfurt Jugendliche und junge Erwachsene gibt, die sich für sehr verschiedene Themen, sei es für den Tierschutz, den Rettungsdienst, in einer Gewerkschaft oder das für den Nachwuchs im Sportverein, einsetzen.“

Alle Vorschläge, die bis zum 19. Juni eingehen, werden durch eine Jugendjury gesichtet. Das Gremium, in dem unter anderem Preisträger des Vorjahres mitwirken, entscheidet darüber, welche Vorschläge ausgezeichnet werden. Insgesamt fünf Preise sollen verliehen werden. Für die Vorgeschlagenen winkt ein Preisgeld von bis zu 1000 Euro. Insgesamt werden 4500 Euro verteilt.

Interessierte erfahren mehr auf https://stadtjugendring-erfurt.de/preis-fuer-junges-engagement-in-erfurt-2024.

Mehr Nachrichten aus Erfurt: