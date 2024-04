Erfurt. Wer im Norden Erfurts lebt, muss künftig andere Wege bei der Entsorgung spezieller Güter gehen. Wann es soweit ist und wo es weitergeht.

Der kommunale Wertstoffhof Deponie wird geschlossen. Der letzte Öffnungstag für private Abfälle ist Samstag, 27. April 2024. Die gewerbliche Annahmestelle auf dem Gelände der Deponie ist von der Schließung nicht betroffen, macht laut Mitteilung der Erfurter Stadtwirtschaft aber vom 29. bis 30. April eine Pause. Ab dem 2. Mai können dort weiterhin gewerbliche Abfälle, wie zum Beispiel Bauabfälle und Reifen, kostenpflichtig abgeben werden.

Am Urbicher Kreuz öffnet ein neuer Hof seine Pforten für die Erfurter

Für Kunden, die bisher die Dienstleistungen eines Wertstoffhofes im Norden von Erfurt genutzt haben, verweist die SWE Stadtwirtschaft GmbH auf die zwei verbliebenen Wertstoffhöfe in der Lobensteiner Straße 1 und der Eugen-Richter-Straße 26. Zusätzlich öffnet am 2. Mai, ab 13 Uhr, ein neuer Wertstoffhof am Urbicher Kreuz die Pforten. Erfurter aus dem Südosten der Stadt ersparen sich damit lange Anfahrtswege.

