Erfurt. Zwischen Domplatz und Krämerbrücke tummeln sich trotz nasskalten Aprilwetters Tausende Schaulustige.

Auf dem Domplatz ist der 33. Autofrühling eröffnet worden. Zwei Tage lang präsentieren 15 Erfurter Autohäuser 23 Marken. Ganz vorn mit dabei: Das Thema Elektromobilität. Parallel zum Autofrühling startete traditionell der Töpfermarkt. Zwischen Rathaus und Wenigemarkt sowie jenseits der Krämerbrücke bieten rund 60 Töpfer und Porzellanhersteller aus zehn Bundesländern noch bis Sonntag ihre Waren feil. Bereits zum 16. Mal wird der Autofrühling auf dem Domplatz auch von einem Fahrradfrühling begleitet, der dieses Jahr mit einem spektakulären Rahmenprogramm lockt: Kinder und Jugendliche versuchen sich im Wechsel mit Profis an waghalsigen Sprüngen auf dem Zweirad. Trotz des kühlen Aprilwetters lockten die Veranstaltungen bereits am Samstagvormittag Tausende Menschen in die Innenstadt.

mst