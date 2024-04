Erfurt. Kaum eine Veranstaltung fügt sich so traumhaft in Erfurts Altstadt wie der jährliche Töpfermarkt. Händler, Touristen und Einheimische wissen ihn zu schätzen.

Sie kommen aus ganz Deutschland, um in diesem einzigartigen Ambiente ihre Handwerkskunst zu präsentieren: 59 Händler aus zehn Bundesländern haben sich zum diesjährigen Erfurter Töpfermarkt angemeldet, bei dem noch einschließlich Sonntag rund um die Krämerbrücke in einem schier unüberschaubaren Angebot an Keramiken geschwelgt werden kann. Einheimische nutzen die Chance, die Bestände aufzufüllen, Touristen kommen aus dem Staunen nicht heraus und beide lassen sich von ein paar Regentropfen an diesen kühlen Apriltagen nicht verschrecken.

59 Töpfer, Keramiker und Porzellanhersteller aus zehn Bundesländern präsentieren ihre Waren beim 31. Töpfermarkt der Stadt. © Funke Medien Thüringen | Markus Stelle

mst