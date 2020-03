Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch die Bibliotheken sind in Erfurt geschlossen

In Erfurt bleiben in der Corona-Krise seit Montag auch die Bibliotheken geschlossen. Das hat Rathaus-Sprecher Daniel Baumbach bestätigt. Gleichzeitig werde die Online-Ausleihe ausgebaut. „Wir setzen dafür zusätzliches IT-Personal ein“, sagte er.

Die Ausleihzeit aller Medien wird verlängert. Das geht aus der Telefonansage der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz hervor. Rückgabeboxen werden demnach nicht aufgestellt. Die Ansage hört, wer versucht, die Bibliothek anzurufen (Tel.: 0361 655 1571).

Mögliche weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Erfurt kündigte Stadt-Sprecher Baumbach für später am Montag an. Das betrifft den Umgang mit Not-Kitas und Not-Schulen und mögliche Einschränkungen beim Betrieb von Restaurants und Kneipen. Die Stadtverwaltung wolle zunächst Entscheidungen vom Land abwarten.

Erfurt, die Stadt mit den meisten Einwohner und Pendlern in Thüringen, hat sich am Wochenende zu einem Corona-Schwerpunkt entwickelt. Von Freitag bis Montag stiegen die Fallzahlen stark an. Waren es am Freitag noch drei Fälle, wurden bis Sonntagmorgen 13 Fälle und bis Montagmorgen 16 Fälle erfasst.