Auch Erfurt will nun Mundschutzpflicht gegen das Coronavirus einführen

Erfurt. In Thüringen plant jetzt auch die Landeshauptstadt Erfurt in der Coronavirus-Pandemie die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.

Sie solle von Freitag an in Geschäften, dem öffentlichen Nahverkehr, im Rathaus und in Bibliotheken gelten, wie ein Stadtsprecher am Montag sagte. Die Stadt wappnet sich damit für die vom Land angekündigte Wiederöffnung der meisten Geschäfte ab Freitag.

Mundschutzpflicht seit Montag in Weimar

Eine weitreichende Mundschutzpflicht gilt in Thüringen bereits in Jena und dem Landkreis Nordhausen. In Weimar gilt sie seit Montag und ist auf die Stadtverwaltung beschränkt.

Fast hundert Corona-Infizierte in Erfurt wieder gesund

In Erfurt wurden mit Stand Montagmittag 122 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Somit habe sich Zahl seit gestern nicht erhöht, informierte die Stadtverwaltung. Aktuell befänden sich noch vier Personen in stationärer Behandlung, 98 sind als genesen erfasst, damit habe sich die Zahl seit gestern nicht verändert. 1015 Personen befinden sich in Quarantäne. 369 sind Erkrankte und Kontaktpersonen, 646 sind Reiserückkehrer.

