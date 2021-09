Katalysatoren sind in ganz Thüringen ein beliebtes Diebesgut. Jetzt haben Unbekannte auch in Erfurt zugeschlagen. (Symbolbild)

Auch in Erfurt Katalysatoren gestohlen

Erfurt. Unbekannte durchtrennen in Erfurt die Auspuffanlagen von fünf Autos, um an die Katalysatoren zu gelangen.

In den vergangenen Monaten waren die Katalysatoren von Fahrzeugen bei Dieben in ganz Thüringen besonders beliebt.

Auch in Erfurt hatten es Kriminelle auf die Autoteile abgesehen. Am Freitagnachmittag stellten Mitarbeiter eins Autohauses Am Urbicher Kreuz fest, dass Unbekannte von fünf Autos die Auspuffanlagen durchtrennt und die Katalysatoren im Wert von 2.000 Euro gestohlen hatten.

Laut Angaben der Polizei wird der Sachschaden an den Fahrzeugen nochmals auf 2.000 Euro geschätzt.

