Eines meiner wichtigsten Arbeitsmittel hat seinen Geist aufgegeben. Nicht der Kuli (wobei: oft, wenn es etwas Wichtiges zu schreiben gibt, will das Exemplar nicht und mein jeweiliges Gegenüber schenkt mir seinen Kuli) und nicht das schwarz-rote Buch für die Mitschriften.

Mein Fahrrad streikt. Die Hinterachse ist gebrochen, und das, wo ich doch ohne Achse, also ohne Rad, nur halb auf Achse sein kann.

Wenn Sie glauben, Sie bekämen einfach und schnell einen Ersatz, irren Sie. Im Laden schaute man mich fast mitleidig an, „im Frühling bekommen wir wieder gebrauchte Räder“, hieß es. Natürlich, wer kauft im Dezember ein gebrauchtes Rad? Auch im Internet ist die Auswahl zumindest im umliegenden Postleitzahlenbereich eher dünn. Es gibt ein paar Schmankerln, doch da ist allein der Name des Rades das Geld wert. Und das wissen potenzielle Diebe auch. Also beratschlagten der Fahrradmann und ich uns und ich entschied mich für eine umfassende Reparatur. Die kostet etwa so viel wie ein älteres Rad, die Frage nach der Wirtschaftlichkeit sei gegeben.

Egal, ein Gutes hat es: Das schlechte Gewissen, das ich bestimmt bekommen hätte, wenn mein gutes altes Rad auf dem Sperrmüll gelandet wäre, wurde direkt im Keim erstickt. Irgendwie verbindet man mit einem solchen Gefährt doch ein paar Erinnerungen.

Für andere ist es vielleicht das Auto, von dem sie sich nicht trennen können. Doch hier, in der Stadt, ist das Rad das beste Verkehrsmittel. Und der Frühling, der kommt eh erst in ein paar Monaten.