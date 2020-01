Ausstellung in Erfurt gibt Einblicke ins Ghetto-Leben

Die neue Sonderausstellung im Erinnerungsort Topf & Söhne ist den Kindern von Theresienstadt gewidmet, die im Holocaust ermordet wurden. Von den 15.000 Kindern, die in diesem Ghetto inhaftiert waren, überlebten nur etwa 150. Erzählt wird von ihren Lebens- und Leidenswegen unter dem Titel „Die Mädchen von Zimmer 28. L 410, Theresienstadt“.

Die Ausstellung basiert auf dem gleichnamigen Buch von Hannelore Brenner, das 2004 erschienen ist. Es fasst von den Mädchen selbst verfasste Dokumente, ein Tagebuch und ein Poesiealbum, ein Notizbüchlein und Fotos, Gedichte und Bilder zusammen neben vielen weiteren Zeugnissen aus Theresienstadt und dem Konzentrationslager Auschwitz, für das die Firma Topf & Söhne die Krematorien gebaut hat. Viele Jahre begleiteten die Überlebenden die Ausstellung, die seit Jahren durch Deutschland und das Ausland auf Tour ist. Inzwischen sind die meisten Zeitzeugen verstorben oder gesundheitlich nicht mehr dazu in der Lage.

Hannelore Brenner hat sich zur Aufgabe gemacht, die Ausstellung als Vermächtnis dieser Frauen zu bewahren. Sie wird dazu auch am Samstag, 25. Januar, als Erzählerin des „Theresienstadt-Abends“ in der Studio-Box des Theaters Erfurt fungieren, wenn aus Tagebüchern der Mädchen gelesen wird und Musik, komponiert im Ghetto, gespielt wird.

Zwölf bis 14 Jahre alt waren die Mädchen, die nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Zimmer 28 des Mädchenheims L 410 in Theresienstadt zusammengepfercht wurden. Betreut von den Erwachsenen des Ghettos, ständig mit der Gefahr lebend, nach Auschwitz deportiert und getötet zu werden. 50 bis 60 verbrachten ihre Jugend in dem Zimmer 28, teilten sich zu dritt die Pritschen in dem etwa 30 Quadratmeter großen Raum, durchlebten ihre Pubertät und klammerten sich an die Hoffnung, hier wieder lebend herauszukommen, wie Gedenkstättenpädagogin Rebekka Schubert sagt. Einblicke in den Alltag dieser Zwangsgemeinschaft bietet die Tafelausstellung, in deren Mitte ein Zimmer mit Pritschen steht. Kleiner als das Original in Theresienstadt, doch nicht weniger bedrückend für Besucher.

Hannelore Brenner eine Einführung geben, Annegret Schüle, amtierende Direktorin der Geschichtsmuseen Erfurts, wird die Ausstellung am Freitag, 24. Januar, um 18 Uhr eröffnen. Für die Leiterin des Gedenkortes ist die Ausstellung eine Mahnung, dass etwas wie der Holocaust sich nie wiederholen darf. Gleichzeitig räume sie mit der Lüge auf, dass Theresienstadt ein privilegiertes Ghetto gewesen sei mit guten Lebensbedingungen. Allein 500 Juden aus Thüringen und Erfurt starben hier.

Am Sonntag, 26. Januar, wird eine thematische Führung durch den Gedenkort angeboten anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. In den Räumen der Jüdischen Landesgemeinde am Juri-Gagarin-Ring wird am Montag, 27. Januar, um 18 Uhr der Opfer des Holocaust gedacht. Eine Begegnung mit Überlebenden von Buchenwald und Auschwitz – Eva Fahidi-Pusztai, Günter Pappenheim und Heinrich Rotmensch – wird möglich am Dienstag, 28. Januar, um 17 Uhr. Dazu sind Anmeldungen unter 0361/6551683 erforderlich.