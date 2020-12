Bahnhof Erfurt: Neue Türen und bessere Beleuchtung

Die Bahn investiert momentan in den Erfurter Hauptbahnhof: Zum Teil wird die Beleuchtung modernisiert.

Altstadt. Vom Konjunkturprogramm des Bundes profitiert der Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt. 245.000 Euro bis Jahresende.

Handwerker sind in verschiedenen Bereichen des Erfurter Hauptbahnhofs aktiv. Im November haben die Arbeiten begonnen und sollen in diesen Tagen beendet werden. 245.000 Euro fließen für die Auffrischungskur in die thüringische Landeshauptstadt, informierte Bahn-Sprecher Jörg Bönisch. Das Geld kommt, wie im Sommer beschlossen, vom Bund. Das Konjunkturpaket wurde aufgelegt, um wirtschaftliche Impulse zur Bekämpfung der Corona-Folgen zu setzen.