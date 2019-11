Erfurt. Die Ausfahrt Erfurt-Stotternheim ist am Mittwoch von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Die Fahrbahn wird erneuert, so dass der Verkehr über Mittelhausen umgeleitet wird.

Bauarbeiten auf A71 - Ausfahrt Erfurt-Stotternheim gesperrt

Aufgrund von Arbeiten an der Fahrbahn - ein Brandschaden wird beseitigt - ist die Ausfahrt der A71 an der Anschlussstelle Erfurt-Stotternheim, Richtung Schweinfurt, am Mittwoch von 8 Uhr bis 17 Uhr gesperrt.

Der Verkehr wird über die nachfolgende Anschlussstelle Erfurt-Mittelhausen umgeleitet.

