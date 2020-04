Bauarbeiten: Einschränkungen in der Hannoverschen Straße in Erfurt

Wegen Bauarbeiten kommt es zu Einschränkungen in der Hannoverschen Straße in Erfurt.

Nach sieben Wochen Bauzeit sind im zweiten Bauabschnitt der Demminer Straße in Erfurt alle Versorgungsmedien eingebaut. Auch der gesamte Erdbau ist fertiggestellt. Um die Qualität der Straße zu erhöhen, sollte seit dem 2. April parallel im 3. Bauabschnitt gearbeitet werden. So könne die Asphaltierung in einem Zug durchgeführt werden, hieß es.

Angekündigt war der Baustart für Mitte April. Mit dem Baubeginn sind ab diesem Donnerstag die Zufahrten zu den westlichen Rampen der Hannoverschen Straße gesperrt. Die Auf- und Abfahrten der Hannoverschen Straße an der Anschlussstelle Demminer Straße sind somit nicht mehr nutzbar. Die Anbindung der Grundstücke und Gewerbeflächen westlich der Hannoverschen Straße in Richtung Scheidemantelweg (Gispersleben) und Bodenfeldallee (Marbach) erfolgt über die befestigten Wege. Der Feldweg des verlängerten Pinnower Weges wurde bereits ausgebessert. Die ausgeschilderten Umleitungen für den östlichen Rampenbereich bleiben bestehen. Voraussichtlich Ende Mai wird die Baumaßnahme abgeschlossen, hieß es.