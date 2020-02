Baubeginn für Weg auf Petersberg in Erfurt

So soll es einmal aussehen. Der Panoramaweg und eine Aufzug führen barrierefrei auf den Petersberg.

Der Bau des Zick-Zack-Weges zum oberen Petersberg-Plateau sorgte im Vorfeld für viele Diskussionen. in der kommenden Woche soll nun der Bau beginnen. Voraussichtlich ab Ende des Jahres und somit auch zur Bundesgartenschau, so teilt die Stadtverwaltung mit, sei der Petersberg dann barrierefrei vom Domplatz aus zu erreichen.

Am Fuße des Hanges entsteht eine Treppen- und Rampenanlage. Diese ist notwendig, um den großen Höhensprung über die unterirdische Tiefgarage zu überwinden. Ab dem ersten Plateau wird ein gepflasterter Weg barrierefrei in Wegeschleifen hoch zur Bastion und zum Aufzug führen, der ab März 2020 neu gebaut wird. Zusätzlich werden das untere und das obere Plateau durch eine Stufenanlage an der Bastionsmauer verbunden.

Während der Bauarbeiten wird es zu Beeinträchtigungen im Nahbereich des Baufeldes kommen. Die Petrinistraße – die über die Zitadelle durch deren Haupttor führt – dient als Baustellenzufahrt und wird ab dem 10. Februar für den Individualverkehr gesperrt. In der Bechtheimer Straße wird ein Kranstellplatz angelegt. Dafür wird ein Teil der Bechtheimer Straße halbseitig gesperrt. Das Ein- und Ausfahren in und aus der Tiefgarage Domplatz ist weiterhin möglich.

Auf dem Domplatz wird neben dem Eingangshäuschen zur Tiefgarage ein Lagerplatz errichtet. Daher kann es während der Bauzeit aufgrund des Zulieferverkehrs der Baustelle zu Beeinträchtigungen kommen. Kraftfahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Der Petersberg ist während der gesamten Bauzeit aus Richtung Domplatz zu Fuß nicht erreichbar. Es wird gebeten die Zugänge in der Andreasstraße, Blumenstraße und Biereyestraße zu nutzen.