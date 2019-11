Baustelle auf Binderslebener Landstraße in Erfurt hat bald ein Ende

Eine wichtige Zufahrtsstraße, die seit Monaten aufgrund von Bauarbeiten gesperrt ist, wird ab dem 1. Advent wieder befahrbar sein: Die Binderslebener Landstraße ist spätestens am 1. Dezember wieder frei - was für erhebliche Entlastung des Gothaer Platzes sorgen dürfte. „Am Knotenpunkt zum Straßenbetriebshof wird aber weiterhin Bautätigkeit stattfinden“, sagt Heike Dobenecker von der Stadtverwaltung.

Einziger Wermutstropfen sei die Radwegbaustelle in der Arnstädter Straße, so die Sprecherin. Hier sei die Aufrechterhaltung der derzeit aktuellen Verkehrs- und Umleitungsführung zur Bautätigkeit weiterhin erforderlich. „Die aktuelle Zielsetzung ist, dass der Verkehr stadteinwärts am 20. Dezember wieder freigegeben wird. Dies ist allerdings von einigen Unwägbarkeiten, u. a. der Entwicklung der Witterungsverhältnisse, abhängig“, sagt Heike Dobenecker.

Aufgrund des Weihnachtsmarktes wird ab dem 26. November mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in Erfurt gerechnet. Zahlreiche Straßen werden Einbahnstraßen.

Schwerpunkte der veränderten Verkehrsführung:

1. Die Andreasstraße wird vom Domplatz in Richtung Nordhäuser Straße als Einbahnstraße ausgewiesen. Einfahren dürfen an der Kreuzung Blumenstraße/Moritzwallstraße lediglich Fahrzeuge des ÖPNV sowie Radfahrer.

2. Von dieser Regelung betroffen sind auch die Bewohner des Andreasviertels. Ein entsprechendes Rechtsfahrgebot (in Richtung Nordhäuser Straße) gilt für alle aus dem Quartier ausfahrenden Fahrzeuge.

3. Das Lauentor in Richtung Domplatz, die Cusanusstraße Richtung Maximilian-Welsch-Straße sowie die Henning-Goede-Straße werden ebenfalls als Einbahnstraßen beschildert.

4. Die Zufahrt zum Parkhaus Am Domplatz ist somit nur über das Lauentor bzw. die Maximilian-Welsch-Straße möglich.

5. Insbesondere an den Wochenenden müssen Parkplatzsuchende konsequent abgewiesen werden, wenn auch das Parkhaus Am Domplatz ausgelastet ist.

6. Aus Gründen der Verkehrssicherheit für von Fußgängern häufig genutzte Strecke zwischen Marktstraße und Domplatz wird von Freitag bis Sonntag bei Bedarf die Durchfahrt aus Richtung Lauentor zur Domstraße/Kettenstraße unterbunden (ausgenommen Anliegerverkehr).

7. Um dieses Quartier weiterhin erreichen zu können, wird der Poller in der Meister-Eckehart-Straße für die Dauer des Weihnachtsmarktes abgesenkt.

8. Bewohner der Innenstadt sind weiterhin berechtigt, mit ausgelegten gültigem Bewohnerparkausweis in allen Quartieren auf ausgewiesenen Bewohnerparkflächen zu parken.

Park & Ride-Parkplätze sind vorhanden

9. Um den Parksuchverkehr zu minimieren, werden auch in diesem Jahr die P+R-Parkplätze wieder besonders ausgewiesen. Diese müssen auch von Fahrzeugen, die die Kriterien der in Erfurt geltenden Umweltzone nicht erfüllen, genutzt werden. Mit der Stadtbahn existiert von dort regelmäßig eine komfortable Verbindung zum Domplatz bzw. der Altstadt.

10. Der Parkplatz Günterstraße wird jeweils nur an den Wochenenden für das erhöhte Aufkommen an Reisebussen vorgehalten. Von Sonntag 20 Uhr bis Samstag 8 Uhr steht der Parkplatz ausschließlich für das Bewohnerparken zur Verfügung (nur mit einem entsprechenden Bewohnerparkausweis).

11. Um entsprechende Kapazitäten für Reisebusse aufbieten zu können, werden die rechte Fahrspur der Gothaer Straße stadtauswärts sowie auf dem Juri-Gagarin-Ring die rechte Fahrspur zwischen Hospitalplatz und Haus der sozialen Dienste bereitgestellt. Auch hier wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

12. Für auswärtige Besucher, die aus Richtung Westen bzw. der A71 (AS Erfurt-Bindersleben) anreisen, stehen neben den bekannten P+R-Plätzen erneut die Parkmöglichkeiten des Flughafens Erfurt-Weimar zur Verfügung. Das entsprechende Ticket gilt für das Parken und die Fahrt mit der Stadtbahn. Erfahrungsgemäß sind die vorhandenen Parkhäuser und Parkplätze, insbesondere an den Wochenenden, schnell besetzt.

Hinzu kommt, dass ein großer Teil der öffentlichen Parkflächen in der Innenstadt nur von Bewohnern mit einem gültigen Bewohnerparkausweis genutzt werden kann. Um sicherzustellen, dass Besucher und Bürger trotz allem den Weihnachtsmarkt mit seinem Flair genießen können, ist die wichtigste Empfehlung für alle Gäste, den Erfurter Weihnachtsmarkt und die Innenstadt möglichst nur mit Stadtbahn und Bus zu besuchen. Für viele Erfurter ist die Innenstadt gut zu Fuß oder, bei entsprechendem Wetter, auch mit dem Fahrrad zu erreichen.

