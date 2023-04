Besucherandrang: Lange Schlangen auf dem Parkplatz am Egapark in Erfurt

Erfurt. „Du und dein Garten“ lockt die Erfurter trotz des schlechten Wetters zahlreich in den Egapark. Doch wer seine Einkäufe nach Hause bringen will, darf es nicht eilig haben.

Am Kassenautomaten auf dem Parkplatz am Egapark bilden sich am Wochenende des Spezialmarkts „Du und dein Garten“ lange Schlangen. Mit Tüten und Töpfen in den Händen müssen die Besucher des Markts, der in diesem Jahr bereits zum 25. Mal traditionell die Gartensaison einläutet, anstehen, bis sie ihr frisch erstandenes Gut in den Autos verstauen können. Nur die Pflanzen-Einkäufe von der Tomate bis zum Saatgut von Zierpflanzen auch nach Hause fahren wird am 1. und 2. April wegen des Besucherandrangs auf der Ega zeitweise etwas länger dauern.