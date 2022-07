Betonmauer im Erfurter Rieth abgebaut

Die Betonmauer im Erfurter Rieth wurde am heutigen Freitag abgebaut.

Erfurt. Die Mauer, die Ende Mai in Erfurt hinter den Vilnius-Passagen aufgebaut wurde, ist einem Gerichtsurteil folgend wieder abgebaut worden.

Groß war der Verdruss, als am 19. Mai in Erfurt an den Vilnius-Passagen ein Kran anrückte und das Areal, das hinter dem Geschäftskomplex die Essener mit der Warschauer Straße verbindet, einfach mit großen Betonblöcken unpassierbar machte.

Die Mauer im Erfurter Rieth ist weg Die Mauer im Erfurter Rieth ist weg Sie sah aus wie eine Mauer aus Beton-Legosteinen, stand quer über die Straße und versperrte die Zufahrt für die Mieter der Vilnius-Passage. Dem Gerichtsurteil folgte nun der Abbau. Foto: Matthias Gränzdörfer

Die Mauer aus übergroßen Beton-Legosteinen, stand quer über die Straße und versperrte die Lieferrampe für das Stadtteilzentrum – die Mauer an der Vilnius-Passage. Nachdem eine Richterin per Urteil verfügt hatte, dass die massive Wege-Sperre abgebaut werden muss, geschah genau das am heutigen Vormittag.

